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İmamoğlu'ndan polemik yaratacak çıkış: 2023'te nasıl olsa Cumhurbaşkanı makamı bize geçecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı makamın kendilerini geçeceğini iddia etti. İmamoğlu,,"2023'ten sonra sorunumuz kalmayacak. 2023'te nasıl olsa Cumhurbaşkanı makamı bize geçecek işlerimiz kolaylaşacak" dedi.

İmamoğlu'ndan polemik yaratacak çıkış: 2023'te nasıl olsa Cumhurbaşkanı makamı bize geçecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da hayata geçireceği projeler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Daha sonra gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, soruları yanıtladı.  Sohbet toplantısını köşe yazısında kaleme alan T24 yazarı Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  HIZRAY  projesine  onay vermeyeceğini ifade etti. Tezkan'ın yazısına göre İmamoğlu bu sözlerin ardından güldükten sonra, "Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz" dedi. Daha sonra  ise "2023'te tabii" demeyi ihmal etmedi.

"İŞLERİMİZ KOLAYLAŞACAK"

Tezkan yazısına göre İmamoğlu," 2023'ten sonra sorunumuz kalmayacak. 2023'te nasıl olsa Cumhurbaşkanı makamı bize geçecek işlerimiz kolaylaşacak, benim derdim 2023'e kadar beklemeden bazı projeleri hayata geçirmek, ısrarım bu"  ifadelerini kullanmış.

İmamoğlu'ndan polemik yaratacak çıkış: 2023'te nasıl olsa Cumhurbaşkanı makamı bize geçecek

Söz konusu yazının ilgili kısmı şu şekilde:

"Neyse... İmamoğlu'nun en büyük projesi İstanbul'un doğu - batı ekseni üzerinde yapmayı düşündüğü 72 kilometrelik hızlı metro. Adını Hızray koymuşlar. Beylikdüzü'nden başlıyor, boğazın altından geçerek Sabiha Gökçen Havaalanı'na kadar uzanıyor.

Tabii sadece İmamoğlu'nun karar vermesiyle olmuyor, belediye meclisinden geçmesi, merkezi yönetimin yatırım programına alması gerekiyor, en son Cumhurbaşkanı'nın onaylaması gerekiyor.

İmamoğlu bunları söyledikten sonra söz alarak dedim ki; "Prosedür hakkında bilgi verirken aslında projenin neden yapılamayacağını anlattınız."

Kaşları çatıldı; "Neden?" diye sordu.

"Cumhurbaşkanı onay vermez de ondan" dedim.

Güldü; "Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz" dedi. Sonra durdu, herhalde iktidar yandaşlarının cümleleri cımbızlayarak başka anlamlar yükleyip kavga çıkardıklarını hatırlamış olacak ki; "2023'te tabii" demeyi ihmal etmedi.

Toplantıdan ayrılırken, "Seçim vurgusunu daha kuvvetli yapın, yoksa 'CHP zihniyeti yine hortladı bunlar darbe ile Cumhurbaşkanı'nı devirmek istiyorlar, hayallerinde bu var, bilinç altlarında bu var' diye yüklenirler" dedim.

Yine gülerek, "2023'ten sonra sorunumuz kalmayacak. 2023'te nasıl olsa Cumhurbaşkanı makamı bize geçecek işlerimiz kolaylaşacak, benim derdim 2023'e kadar beklemeden bazı projeleri hayata geçirmek, ısrarım bu" dedi."

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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