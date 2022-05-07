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İmamoğlu'nun Ali Koç'a cevabı Fenerbahçelileri kızdırdı! "Bu yaptığın ucuz siyasete giriyor! Sana oy yok!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Twitter'dan cevap verdi. İmamoğlu'nun paylaşımı, Fenerbahçelilerden sert eleştiri aldı.

İmamoğlu'nun Ali Koç'a cevabı Fenerbahçelileri kızdırdı! "Bu yaptığın ucuz siyasete giriyor! Sana oy yok!"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda tepki gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan cevap geldi. İmamoğlu'nun paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları sinirlendirdi. Bazı taraftarlar, İmamoğlu'nun paylaşımına sert yorumlar yaptı.

İmamoğlu'nun Ali Koç'a cevabı Fenerbahçelileri kızdırdı! Bu yaptığın ucuz siyasete giriyor! Sana oy yok!

FENERBAHÇELİLERDEN İMAMOĞLU'NA SERT YORUMLAR

Twitter’dan Ülker Stadı’nda taraftarlarla selamlaştığı fotoğrafı paylaşan İmamoğlu, “Koç Grubu YK BV. Ali Koç'un açıklamasını dinledim. “İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir” komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle…” sözlerini kullandı. Bazı Fenerbahçe taraftarları, İmamoğlu'nun paylaşımına kızarak sert tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun Ali Koç'a cevabı Fenerbahçelileri kızdırdı! Bu yaptığın ucuz siyasete giriyor! Sana oy yok!

İmamoğlu'nun Ali Koç'a cevabı Fenerbahçelileri kızdırdı! Bu yaptığın ucuz siyasete giriyor! Sana oy yok!

İmamoğlu'nun Ali Koç'a cevabı Fenerbahçelileri kızdırdı! Bu yaptığın ucuz siyasete giriyor! Sana oy yok!

İmamoğlu'nun Ali Koç'a cevabı Fenerbahçelileri kızdırdı! Bu yaptığın ucuz siyasete giriyor! Sana oy yok!

İmamoğlu'nun Ali Koç'a cevabı Fenerbahçelileri kızdırdı! Bu yaptığın ucuz siyasete giriyor! Sana oy yok!

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