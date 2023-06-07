İmamoğlu'nun değişim ısrarı! "Değişim tek kurulla olmaz, topyekün değişim şart!"

Ekrem İmamoğlu'nun değişim talebi sürüyor. Değişim tek kurulla olmaz diyen Ekrem İmamoğlu, "Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" dedi.

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İmamoğlu'nun değişim ısrarı! "Değişim tek kurulla olmaz, topyekün değişim şart!"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası dile getirdiği 'değişim' talebini bir kez daha yineledi.

İBB'de basın mensuplarının sorularıı yanıtlayan İmamoğlu, "Seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kaybettik. Bu seçimlerden sonra da, şunu yapamayız: Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" açıklamasında bulundu.

DEĞİŞİM BİR KURULLA OLMAZ

Değişen CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (CHP) da göndermede bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Devletimiz, milletimiz her şeyin önünde yer almıştır benim için. Siyasi partilerin hizmet aracı olduğunu defalarca dile getirdim. Değişim meselesi önemli, değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada aslında net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekûn bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum, değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım.

İmamoğlu'nun değişim ısrarı! Değişim tek kurulla olmaz!

Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimi ile olmayacağının hepimiz bilincindeyiz. Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız."

GÖREV ALMAKTAN ÇEKİNMEM

İBB Başkanı İmamoğlu, bir gazetecinin "Sayın Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüştünüz, daha sonra geçtiğimiz günlerde bir görüşmeniz daha oldu. Sizin 'Bu değişim sürecine liderlik etmekte gönüllüyüm' dediğiniz konuşuluyor. Bu değişime liderlik etme konusunda 'Ben varım' diyor musunuz? sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

İmamoğlu'nun değişim ısrarı! Değişim tek kurulla olmaz!

"Elbetteki tüm duygu ve düşüncelerimi geniş kapsamlı şekilde kendisi ile paylaştım İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. Demokrasinin bir neferi olmaya devam edeceğim. Süreci takip ediyorum."

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