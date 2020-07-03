İmamoğlu'nun derdi medyada yer almak! TV kanalı kurmak için harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Başkanı İmamoğlu şaşırtan bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İstanbullular hizmet beklerken İmamoğlu, yeni bir TV kanalı kurmak için harekete geçti. İBB TV, İBB Haber gibi hesap ve kapalı devre yayınlarıyla bu çalışmaların ilk adımını atan İmamoğlu'nun eski bir medya çalışanı olan sözcüsü Murat Ongun ile bu mecrayı büyütmeyi planladığı söyleniyor.

DİGİTÜRK PLATFORMUNDA BİLE YER ALMAYI HEDEFLİYOR

Medyatava’nın haberine göre, bunun için de bir TV kanalı kurmak için harekete geçen İmamoğlu'nun Digiturk platformunda bile yer almayı hedeflediği söyleniyor. İmamoğlu'nun kuracağı kanalın başına ise Nuri Çolakoğlu'nun oturacağı iddia edildi. Özel televizyonculuk tarihinde Show TV, NTV gibi kanalların kuruluşunda yer alan Çolakoğlu, pek çok kanalın da yöneticiliğini üstlenmişti. Çolakoğlu'nun başında olacağı kanalın haber ağırlıklı bir yayın çizgisi olacağı iddia ediliyor.