İmamoğlu'nun fotoğrafını eleştiren CHP İl Gençlik Kolları lideri partiden kovuldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rize ziyareti sırasında çektirdiği fotoğrafta Nagehan Alçı'nın yer alması vatandaşlar ve siyasetçiler tarafından eleştirilmişti. Söz konusu fotoğrafı eleştiren CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Lideri Mete Duringa, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bu fotoğrafa yapılan açıklama Ekrem İmamoğlu destekçilerini enayi yerine koymaktan başka bir şey değil. Nagehan Alçı gibi geçmişi karanlık şahısların size karşı söylemleriyle mücadele ederken hapsedilen insanlar var bu ülkede." dedi.

PAYLAŞIM SONRASI İSTİFA

Yaptığı paylaşım sonrası parti tarafından istifası istenen Duringa, istifa ettiğine dair olan belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İstifasının ardından paylaşım yapan Mete Duringa, "Bugün Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu'nun içerisinde oldukları fotoğraf karesi ve tavırlarıyla ilgili eleştirimin ardından mensubu olduğum örgüt tarafından aranarak, istifamın istenmesi-profilimde bulunan TİTLE'ı kaldırmam gerektiği söylemleri bana şunu gösterdi. Siyaset bir oyun sahnesi. Bizlerin amacı ülkeyi kurtarmak. Birilerinin arkasına takılıp gitmek değil. Bundan dolayıdır ki, şahsım Mete Duringa bugün CHP Trabzon Gençlik Kolları Yöneticiliği görevimden ve CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Bizler bu ülkenin savunucusu Atatürk İlke ve İnkılaplarının Askerleri, vatanına, milletine hayır getirecek gençleriz." şeklinde açıklama yaptı.