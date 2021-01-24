İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağışı Fenerbahçelileri küplere bindirdi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Aslan Gibi Sponsor' kampanyasını başlatmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kampanyaya bağış desteğinde bulununca Fenerbahçeli taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bağış dekontunun görseline yer veren İmamoğlu paylaşımın altına, ''"İstanbul'umuzun güzide kulübü Galatasaray'ın bu çağrısına İBB Başkanı olarak destek oldum. Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum" notunu düştü.

İmamoğlu'nun yaptığı bu bağış sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar İmamoğlu'nu etiketleyerek kendi kampanyalarına da katılmaya davet etti.

BEŞİKTAŞ'A DA BAĞIŞ YAPMIŞTI

Öte yandan İBB Başkanı daha önce Beşiktaş'ın başlattığı 'Bırakmam Seni' bağış kampanyasına da katılmıştı. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzun tüm güzide kulüplerinin olduğu gibi Beşiktaş'ın da yanındayım" ifadelerine yer vermişti.

İşte o paylaşımlardan bazıları: