İmamoğlu’nun halk buluşması mitinge dönüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Benim inancımı da, benim dini duygularımı da, benim milli duygularımı da ölçecek adam daha anasının karnından doğmadı" dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Esenler'de sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, gün içerisinde yaptığı bir dizi programla adeta ilçeyi karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinde başlayan programların ardından Esenler Dörtyol Meydanı'na gelen İmamoğlu, burada halkın arasına karışarak, vatandaşlarla sohbet etti. Gezi sırasında İmamoğlu'nun yanına gelen genç bir gazeteci, arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı "Huzur" isimli gazeteyi başkan adayına hediye etti. Sokakta vatandaşların sıkıntılarını dinleyen İmamoğlu, Dörtyol Meydanı'na gelerek burada kendisini bekleyen coşkulu vatandaşlara hitap etti.

"Biz her partinin oyuna, biz huzura talibiz"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmasında, "Bu ülkenin en fazla huzura ihtiyacı var, bu şehrin de öyle. Bu şehrin adil bir şehir olmaya ihtiyacı var, adaletle yönetilen, herkese eşit davranan, herkesin bu benim belediyemdir, bu benim şehrimdir diyen, bir siyasi partinin emriyle değil, 16 milyon insanın emriyle bu şehir yönetilmeli. 2 siyasi parti ittifak yapmış olabilir. Ben CHP adayıyım, kardeşim İYİ Parti'nin adayı. Ama ben ve Esenler Belediye Başkan adayı Mustafa Bey bütün herkesin oyuna talibiz. CHP'nin de, İYİ Parti'nin de, AK Parti'nin de, MHP'nin de, Saadet Partisi'nin de oyuna talibiz. Değerli dostlar bunu şunun için söylüyorum, biz huzura talibiz" dedi.

"Benim inancımı, milli ve dini duygularımı ölçecek adam daha anasının karnından doğmadı"

Pazarcıyla yaptığı sohbeti anlatarak konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Bugün bir pazarcı bana, "Ben pazarcı esnafıyım, 30 yıllık pazarcıyım, ben bir şehit ailesiyim, bana nasıl terörist derler, ben pazarcıyım ekmeğimi oradan kazanıyorum" dedi. Değerli dostlar bazı sözler vardır ya söylenmez, söylenmemeli. Terörist, vatan haini, birinin inancına, imanına laf söylenmez. Ben burada bulunan hiçbir kardeşimin milli duygularını ölçmem, ölçemem, haddim değil, hakkım değil. İnancını da ölçemem haddim değil, hakkım değil, o Allah'la kul arasında. Haşa benim haddim değil, kimsenin haddi değil. Böyle bir alet bulunmadı. Ben size bir şey söyleyeyim, benim inancımı da, benim dini duygularımı da, benim milli duygularımı da ölçecek adam daha anasının karnından doğmadı. Ben de hiç kimsenin bu duygularının ölçemem, ölçmem, haddim değil, hakkım değil" diye konuştu.

Kaynak: İHA