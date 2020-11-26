İmamoğlu'nun istediği yine olmadı! UKOME, 6 bin taksi teklifini reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ısrarla üzerinde durduğu ve 6 bin yeni taksi alınmasını içeren İBB, teklifi UKOME'de görüşüldü. Söz konusu teklif, komisyon tarafından reddedildi. Böylece İmamoğlu'nun isteği 3.kez reddedilmiş oldu

İMAMOĞLU: DOĞRU, ER GEÇ KARŞILIĞINI BULUR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, teklifin reddedilmesine ilişkin olarak Twitter hesabında yaptığı paylaşımda," İstanbul'un talebi olan yeni taksi sistemi, talimatlarla verdirilen oylarla UKOME'de reddedildi. Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil. 16 milyon İstanbullu’ya ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç karşılığını bulur." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un talebi olan yeni taksi sistemi, talimatlarla verdirilen oylarla UKOME'de reddedildi. Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil. 16 milyon İstanbullu’ya ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç karşılığını bulur. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 26, 2020

İMAMOĞLU TAKSİCİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Öte yandan UKOME Toplantısı'na giren İmamoğlu'na taksiciler, "Esnaf can çekişiyor, burası muz cumhuriyeti değil" dedi. Kısa süreli tartışmanın ardından içeriye giren İmamoğlu, yuhalaması üzerine Ekrem İmamoğlu tekrar dışarıya çıktı. Gruba yönelen Ekrem İmamoğlu, "Kimi yuhalıyorsun sen, kimi yuhalıyorsun sen. Kim, hanginiz yuhaladı" diye bağırdı. İmamoğlu daha sonra toplantı için içeriye girdi.