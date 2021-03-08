İmamoğlu'nun Kadınlar Günü mesajına İYİ Parti'den sert tepki!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım, İYİ Parti kanadından tepki topladı. Kişisel Twitter hesabı üzeirnden yayımladığı mesaja İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyen İmamoğlu'nun bu paylaşımı üzerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, iki ismin birlikte zikredilmesini doğru bulmadığını söyledi.

"AKŞENER VE BULDAN NEZDİNDE..."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kişisel Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayan İmamoğlu, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın @PervinBuldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2021

İLK TEPKİ AĞIRALİOĞLU'NDAN

Bu paylaşımının ardından tepki toplayan Ekrem İmamoğlu için ilk açıklama, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi. Ağıralioğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum. Öcalan’a mektup yazdırılmasının milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı! En başta da Ekrem Bey" sözlerinin ardından başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak paylaşımını sonlandırdı.