İmamoğlu'nun kol saatinin fiyatı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot etme çağrısı üzerine, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın çantası, eleştiri konusu oldu. Fransız markası olduğu bilinen ve fiyatı nedeniyle uzun süre sosyal medyada gündem olan çanta için 'Sarayın bahçesinde yaksın!' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri üzerine vatandaşlar Erdoğan'ın çantaları, uzun süre eleştiri konusu oldu.

Hermes marka çantalar kullanan Emine Erdoğan'ın eleştirilmesi üzerine AK Partililer de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saatinin markasını gün yüzüne çıkardı.

Bir konuşmasında Rolex marka saatiyle dikkat çeken İmamoğlu'nun kol saatinin fiyatı 7 bin Pound (şu anki kura göre 75 bin 583 lira).

Bir diğer halkla buluşmasında ise Portugieser Perpetual Calendar marka saatiyle dikkatleri koluna çeken İmamoğlu 31 bin Pound (şu anki kura göre 334 bin lira).