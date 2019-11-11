İmamoğlu'nun o iddiası asılsız çıktı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti

Türkiye'nin gündeminde, İBB'nin önceki yönetimince planlanan ve projelendirilen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği 'temel atmama' töreniyle projeyi iptal ettiğini açıkladı.

"İsrafı engelledik. Böyle bir çalışmaya gerek yok. İTÜ'den uzmanlarla görüştük. 'İhtiyaç yok' dediler" ifadelerini kullanan İmamoğlu, söz konusu kararın 'bilimsel veriler' ışığında alındığını savundu.

Konuya ilişkin Yeni Şafak tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi'yle temasa geçildi.

Buna göre;

1- Üniversiteler, kendilerine gelen talepler doğrultusunda belirtilen konularla ilgili araştırma yapar.

2-Çalışmalar sonucunda oluşturulan raporda, araştırma konusunun artı ve eksi yönleri bilimsel tespitlerle ortaya konur.

3-Bilimsel raporlarda herhangi bir projeyle ilgili 'gerekli' ya da 'gereksiz' ifadesi kullanılamaz, yönlendirme yapılamaz.

4-Raporun, karar mercileri üzerinde herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Nihai karar, yönetim tarafından alınır.

Kamuoyunda çokça tartışılan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçti. Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, raporun altında imzası olan İTÜ Öğretim Üyesi ve İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk'le ilgili edindiği bilgiyi şöyle paylaştı:

1- İstanbul Teknik Üniversitesinden tesis için 'uygun' ya da 'gerekli değil' açıklaması yapılmamıştır.

2- Halen İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi olan ve İTÜ'den Prof. Dr. İzzet Öztürk, söz konusu tesisin bölge için gerekli olduğu belirtmiştir.

3- Öztürk, ancak kaynak sıkıntısı varsa etap etap inşa edilebileceği ya da bir müddet erteleneceği yönünde görüş vermiştir.

İSKİ YÖNETİMİNE O İSİMLER GETİRİLİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'bilimsel veri' olarak öne sürdüğü raporda "Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesine gerek yoktur" ifadesi yer almıyor. Ancak aynı raporda, projenin ertelenebileceği yahut kaynak sorunu nedeniyle etap etap inşa edilebileceği belirtiliyor. O raporun altında imzası olan öğretim üyelerinin, İSKİ'ye yönetim kurulu üyesi olarak alınacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN İDDİASI

'Temel atmama' töreniyle projeyi iptal eden İBB Başkanı İmamoğlu, söz konusu tesisin 1.5 milyar TL'ye mal olacağını, ağaçların kesileceğini ve bölgede nüfusun 2.5 milyon artması halinde dahi işler vaziyetteki sistemin bu yükü taşıyacağını öne sürdü.

GELECEK İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR

Oysa Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin maliyeti 632 milyon TL. Söz konusu tesis, elde edilen tasarrufla 2 yıl gibi kısa bir sürede kendisini amorti ediyor. Öte yandan ağaçların kesilmesi söz konusu değil, tüm tesis yeraltına konumlandırılacaktı. Aynı zamanda Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı bölgesinde artan kanalizasyon yükü doğrudan Eyüpsultan'ı tehdit ediyor. Yenikapı'ya yönlendirilen atıkların, yakın gelecekte Silahtarağa gibi alternatif bir sistemle dönüştürülmesi önem arz ediyor.