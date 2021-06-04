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  3. İmamoğlu'nun şovu sonrası flaş hamle! İBB çalışmaları süren metro hattını kapatıyor!

İmamoğlu'nun şovu sonrası flaş hamle! İBB çalışmaları süren metro hattını kapatıyor!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti döneminde çalışmalarına başlanan ancak daha sonra yarım kalan Yenidoğan-Sancaktepe Hastanesi metro hattını yapamayınca açılan tünelleri hafriyatla kapatmaya başladı.

İmamoğlu'nun şovu sonrası flaş hamle! İBB çalışmaları süren metro hattını kapatıyor!

AK Parti döneminde yarım kalan metro hatlarını yapmasıyla övünen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez yarım kalan bir projeyi tamamlamama yolunu seçti. 

Daha önce yapılacağı ifade edilen ancak geçtiğimiz günlerde yatırım programından çıkarılan Yenidoğan-Sancaktepe Hastane metro hattı için yapılan çalışmalar durduruldu. Kazı çalışmaları yapılan tünellerin iş makinelerinin döktüğü hafriyatla ile doldurulmaya başlandığı görüldü.

İmamoğlu'nun şovu sonrası flaş hamle! İBB çalışmaları süren metro hattını kapatıyor!

DÖĞÜCÜ: BAŞARISIZLIĞININ BEDELİNİ  SANCAKTEPE VE İSTANBUL HALKI ÖDÜYOR

Bu duruma tepki gösteren Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan aksı plan dışı bırakıldı mı? Bırakıldıysa neden? İBB'nin açılış törenleriyle gölgelediği gecikme ve başarısızlığının bedelini bugün Sancaktepe ve İstanbul halkı ödüyor" diye konuştu. 

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, metro hattının çalışmalarının yeniden başladığını yaptığı program ile duyurmuştu.

İmamoğlu'nun şovu sonrası flaş hamle! İBB çalışmaları süren metro hattını kapatıyor!

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