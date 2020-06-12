İmamoğlu'nun taksi projesine taksiciler kazan kaldırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine yaptığı açıklamalarla gündem oldu. FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan İmamoğlu, İstanbul'daki taksi sayısının yetersiz olduğunu söyledi. Yeni taksilerin İBB tarafından kiralanacağını ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Toplam taksi sayımız, 17 bin 395. Yetmiyor, sıkıntı var. Bunu taksiciler de biliyor. Bazen taksi duraklarında insan taksi bulamıyor. Başka sistemler, korsanlar devreye giriyor. Biz, kiralama modelini getiriyoruz. Taksinin sahibi, İBB olacak. Kiralama modeliyle, kontrollü bir sistemle… Meclis'e getirceğiz bu konuyu. Eğer Meclis'te uzun vadeli bir modeli onaylarlarsa, oradan yürüyeceğiz. Olmadı, encümen üzerinden 3 yıllık bir taksi kiralama modelini getireceğiz. Burada, taksici esnafını da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir modeli hazırlıyoruz aslında" ifadelerini kullandı.

5 BİN TAKSİ KİRAYA VERİLECEK

5 bin taksiyi kiraya vereceklerini ifade eden İmamoğlu "Sadece hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız" dedi.

"ESNAFIMIZIN TANSİYONU YÜKSELMİŞ DURUMDA"

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Veli Yurt, "Kesinlikler haberimiz yoktu. İstanbul'da bütün esnafımızın tansiyonu şu an yükselmiş durumda. Buradaki sıkıntı İstanbul'daki taksi sayısı değil. Önce trafik çözülmeli sonrasında taksi sayısı düzenlenmeli. İstanbul'da 17 bin 385 taksi var. Bir de mahalle korsanları var. Mahalle korsanlarının çözülmesi gerekiyor. Bir dönem taksimetre yoktu. Bir liste verilirdi. Liste fiyatı üzerinden taşımacılık yapılırdı. Şimdi mahalle korsanları bu şekilde hizmet veriyor. Önce bunlar çözülmeli. Bunlar çözülmedikten sonra taksi sayısının yeterli olup olmadığına şu an için karar verilmemeli. Kiralık plaka olayı kanunen geçerliliği olmayan bir düzenlemedir. Esnaf arasında alınıp veriliyor ama bunun kanun tarafı yok. Önce bunun kanun çerçevesinde oluşması gerekiyor. Plaka sayısının artırılmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

"5 BİN TAKSİ FAZLA"

Taksicilik yapan Kenan Ertuğrul ise, "Şu an da bile 18 bin taksiyle iş yapamıyoruz. Bir dönem tek ve çift plaka uygulaması başlatıldı. Biraz iş yapmaya başlamıştık. 5 bin taksi fazla. Başka bir plan varsa faydalı olabilir ama zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

Taksici İsmail Kumandanveren, "Bizi etkiler, şu an zaten işimiz yok. Biz akşama kadar oturuyoruz. Bütün taksiler burada. Bir saattir 10, 15 taksi duruyor. Taksi yeterli" ifadelerini kullandı.

"18 BİN TAKSİ YETERLİDİR"

Taksici Adem Ekinci de, "Şu an taksi sayısı yeterli. Belli saatlerde olmuyor. İsterse 5 bin değil, 10 bin tane plaka çıkarsa belirli saatlerde zaten bulunmuyor. Sabah ve akşam 10 bin tane araba çıksın yine araba yok. Her tarafta araba var. Şu an mevcut 18 bin taksi var yeterlidir. Belli saatlerde olmuyor evet ama sonra sabah iş bitiyor arabalar duraklarda bekliyor" diye konuştu.