İman Akbari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İman Akbari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İman Akbari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İman Akbari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İman Akbari 26 Mart 1999 tarihinde Sari, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ایمان اکبری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İman Akbari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İman Akbari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 29 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İman Akbari'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İman Akbari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İman Akbari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İman Akbari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İman Akbari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2019 yılında Baadraan

29 Ağustos 2021 yılında Paykan FC

İman Akbari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İman Akbari şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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