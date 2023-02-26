İman Gholami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İman Gholami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İman Gholami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İman Gholami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İman Gholami 1 Ağustos 1997 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ایمان غلامی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İman Gholami Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İman Gholami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İman Gholami'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İman Gholami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İman Gholami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İman Gholami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İman Gholami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Baadraan

18 Ekim 2021 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2022 yılında Havadar SC

30 Ocak 2023 yılında Malavan

İman Gholami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İman Gholami şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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