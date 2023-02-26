İman Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İman Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İman Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İman Sadeghi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İman Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İman Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İman Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İman Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İman Sadeghi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İman Sadeghi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İman Sadeghi 9 Ocak 1992 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ایمان صادقی şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İman Sadeghi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İman Sadeghi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İman Sadeghi'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İman Sadeghi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İman Sadeghi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

İman Sadeghi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İman Sadeghi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Esteghlal U19

1 Temmuz 2009 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2010 yılında Steel Azin

1 Temmuz 2011 yılında Malavan

26 Temmuz 2015 yılında Persepolis

3 Ocak 2016 yılında Khooneh

1 Temmuz 2016 yılında Malavan

1 Temmuz 2017 yılında Sepidrood

16 Temmuz 2019 yılında Damash Gilan

14 Kasım 2020 yılında Shahin Bushehr

22 Eylül 2021 yılında Fajr Sepasi

10 Temmuz 2022 yılında Malavan

İman Sadeghi kimdir

İman Sadeghi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İman Sadeghi şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pas Tehran
Esteghlal FC

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İman Sadeghi nereli

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