İman Salimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İman Salimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İman Salimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İman Salimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İman Salimi 1 Haziran 1996 tarihinde Kermanshah şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ایمان سلیمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İman Salimi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. İman Salimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İman Salimi'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İman Salimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İman Salimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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İman Salimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İman Salimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hormozgan

1 Temmuz 2015 yılında Fajr Sepasi

1 Temmuz 2017 yılında Pars Jam

3 Eylül 2018 yılında Tractor Sazi

1 Şubat 2021 yılında SKF Sered

13 Ağustos 2021 yılında Gol Gohar

1 Temmuz 2022 yılında Mes Rafsanjan

İman Salimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İman Salimi şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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