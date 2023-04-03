İmanol Baz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmanol Baz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmanol Baz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmanol Baz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmanol Baz 27 Ocak 2001 tarihinde Vitoria şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Imanol Baz Berganza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmanol Baz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İmanol Baz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés B futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İmanol Baz'nin Deportivo Alavés B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İmanol Baz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmanol Baz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmanol Baz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmanol Baz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında San Ignacio

1 Temmuz 2021 yılında Depor. Alavés B

İmanol Baz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmanol Baz şuan Deportivo Alavés B takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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