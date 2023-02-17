İmanol Enriquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmanol Enriquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmanol Enriquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmanol Enriquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmanol Enriquez 13 Şubat 2000 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Imanol Enríquez Martiarena şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmanol Enriquez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GATICOGOL yapmaktadır. İmanol Enriquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İmanol Enriquez'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İmanol Enriquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmanol Enriquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İmanol Enriquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmanol Enriquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Plaza Colonia

9 Şubat 2022 yılında CD N.Otamendi

27 Ocak 2023 yılında CD Maipú

31 Aralık 2023 yılında CD N.Otamendi

İmanol Enriquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmanol Enriquez şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Estudiantes de La Plata

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.