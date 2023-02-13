İmanol Garcia De Albeniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmanol Garcia De Albeniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmanol Garcia De Albeniz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmanol Garcia De Albeniz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmanol Garcia De Albeniz 8 Haziran 2000 tarihinde Gallarta şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Imanol García de Albéniz Crecente şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmanol Garcia De Albeniz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. İmanol Garcia De Albeniz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İmanol Garcia De Albeniz'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İmanol Garcia De Albeniz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/imanolinho/

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İmanol Garcia De Albeniz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İmanol Garcia De Albeniz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İmanol Garcia De Albeniz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmanol Garcia De Albeniz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2021 yılında Athletic

2 Temmuz 2021 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2022 yılında Athletic

14 Temmuz 2022 yılında Eibar

30 Haziran 2023 yılında Athletic

İmanol Garcia De Albeniz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmanol Garcia De Albeniz şuan Eibar takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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