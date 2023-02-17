İmanol Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmanol Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmanol Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmanol Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmanol Gonzalez 6 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Imanol González Benac şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmanol Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ciro Palermo yapmaktadır. İmanol Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İmanol Gonzalez'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İmanol Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmanol Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmanol Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmanol Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Belgrano II

18 Ağu 2018 yılında Senglea Ath.

1 Şubat 2019 yılında Casertana

26 Ocak 2020 yılında Gudja United FC

1 Temmuz 2021 yılında CA Güemes

24 Ocak 2022 yılında Estudiantes SL

1 Ocak 2023 yılında CD Maipú

İmanol Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmanol Gonzalez şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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