İmanol Machuca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmanol Machuca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmanol Machuca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmanol Machuca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmanol Machuca 15 Ocak 2000 tarihinde Roldán şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmanol Machuca Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballon Investments yapmaktadır. İmanol Machuca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İmanol Machuca'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İmanol Machuca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/imachucaaa/

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İmanol Machuca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İmanol Machuca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İmanol Machuca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmanol Machuca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ekim 2020 yılında CA Unión II

1 Ocak 2021 yılında CA Unión

İmanol Machuca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmanol Machuca şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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