İmar barışına 16 bin başvuru

Niğde Çevre ve Şehircilik Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Niğde'de İmar Barışı'ndan yararlanmak üzere 16 bin 589 kişinin başvurduğunu söyledi.

Gençtürk, 13 bin 214 kişiden Yapı Kayıt Belgesi için 23 milyon 49 bin 472 TL ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gençtürk şu bilgileri verdi: "İmar Barışından faydalanmak üzere İlimiz genelinde; 24.12.2018 itibariyle Yapı Kayıt Belgesi (YKB) almak için 16 bin 589 başvuru yapıldı. Vatandaşlarımızın kendilerine ait E-Devlet şifreleri üzerinden yaptıkları bu başvurulardan ödemesi yapılan yapılar için sistem üzerinden 13 bin 214 adet YKB oluşturuldu. İl Merkezinde 5 bin 30, Bor: 3 bin 340, Ulukışla: 2 bin 163, Çiftlik: 959, Altunhisar: 875, Çamardı:847 olmak üzere toplam 13 bin 214 YKB için vatandaşlarımızca 23 milyon 49 bin 472,91 TL ödeme gerçekleştirildi"

Kaynak: İHA