İmar barışında yapı kayıt bedeli ödeme süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı

30 Haziran'da sona eren 'İmar Barışı' 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. 'İmar Barışı'nda dün sona eren Yapı Kayıt belgesi ödeme süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Yapı Kayıt belgesi bedellerinin en az yüzde 25'i 31 Temmuz kalanı 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

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