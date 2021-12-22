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İmbik ne demek, TDK'ya göre İmbik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İmbik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İmbik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İmbik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İmbik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İmbik ne demek, TDK'ya göre İmbik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İmbik ne demek? İmbik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi imbik kelimesi. Peki imbik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre imbik nedir, imbik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İMBİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İmbik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İmbik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre imbik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı

İMBİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Az çok bulamaç olan romantizm şiirinin daha imbikten geçmiş taraflarına geldim.

İMBİK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- imbikten çekmek

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