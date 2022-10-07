İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç) görev tanımı nedir, İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç) ne iş yapar, İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç) Tanımı;

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İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç) Maaşları

İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.23

Meslek Adı :

İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıvı halindeki kimyasal maddeleri (petrol hariç) partiler halinde muamele ederek asıl kimyasal bileşimlerine ayıran veya bu bileşimleri tasfiye eden bir veya birkaç imbik cihazını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol hariç) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Besleme valflarını açıp kapatarak tanka istenilen seviyeye kadar sıvı madde doldurmak,

b) Tank içindeki basıncı kontrol edip istenilen ısıyı temin etmek üzere valfları ayarlamak,

c) Tanktan çıkan buharı artırmak için yoğunlaşmış buharı istenilen miktarda tekrar tanka veren valfları ayarlamak,

d) Kendisi veya laboratuar tarafından tahlil edilmek üzere numuneler almak,

e) Numunelerin saflığına bakarak mamul maddenin hangi kaba sevk edilmesi gerektiğini tayin etmek,

f) İmbik cihazının kondenser ve pompa gibi parçalarını ayarlayabilir. Muameleye tabi tutulan kimyevi maddelerin cinsine göre ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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