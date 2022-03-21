İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi) görev tanımı nedir, İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi) ne iş yapar, İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi) Tanımı;

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İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi) Maaşları

İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.10

Meslek Adı :

İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Petrolün imbiklenerek benzin, gaz, parafin, yağlama yağı ve mazot gibi maddelere ayrıldığı veya bu maddelerin içinde tasfiye olunduğu bir veya birkaç imbik cihazını yardımcılarıyla çalıştıran kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışma durumunu kontrol etmek üzere üniteyi gezmek

, b) Isı basınç ve akış gösterge ve ölçü aletlerini gözlemek,

c) Kayıtlarını tutup, valfları veya otomatik kontrolleri ayarlamak,

d) İstihsal maddesinin özgül ağırlığını kontrol edip rengine bakarak gereğine uygun bir tarzda işlenip işlenmediğini tayin etmek,

e) Teçhizatın ufak ayarlarını yapmak,

f) İmbik cihazını temizlemek için kapatıp, tekrar açmak,

g) İmbik cihazının çalıştırılmasında yardımcı olarak çalışan işçilere nezaret etmek,

h) Petrolü muamelesi sırasında gerekli harareti veren ve havagazı veya yakıtla çalışan ocağı ateşleyebilir. Belirli tip bir imbik cihazında işlenen maddenin cinsine ve çalışılan kısım veya uygulanan muamelenin nevine göre ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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