İMEAK'ın "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Koronavirüs salgınına karşı örnek mücadele sergileyen ülkemiz, ekonomide de önemli hamleleri zamanında gerçekleştirmektedir. Ekonomi paketini incelediğimizde istihdamın ve genelde sosyal hayatın öncelik kazandığını da vurgulamak isteriz. Bu anlamda sadece bir sektöre veya bölgeye değil, tüm Türkiye’yi kapsayan kararlar alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Kıran yaptığı yazılı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.

Kovid-19 salgınının dünyada insan ölümlerinin yanı sıra ekonomilerde de büyük tahribata yol açtığını ifade eden Kıran, tahribatın çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye’nin bu süreçte büyük bir başarı gösterdiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığının olağanüstü çabaları ve çalışmaları sonucu salgının, Türkiye'ye gelişinin önemli ölçüde geciktirildiğini aktaran Kıran, Türkiye’nin bu büyük krizi, dünya ülkeleri içinde en hazırlıklı şekilde karşıladığını ifade etti.

Tamer Kıran, alınan önemlere harfiyen uymanın önem arz ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi eğer tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalırsak üç haftada bu krizin çözüleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Firmalara önemli bir nefes verecektir"



Kıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan paketi gerçekten bir "ekonomide koruma kalkanı" olarak gördüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"100 milyar TL’lik 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini, ekonomik büyümemizin toparlanmasının hız kaybetmemesi, bütçede olumsuzluk yaşanmaması ve dış dünyaya karşı rekabet avantajı sağlamamız için çok anlamlı ve yerinde bir ekonomi paketi olarak değerlendiriyoruz.



Koronavirüs salgınına karşı mücadelede örnek mücadele sergileyen ülkemiz, ekonomide de önemli hamleleri zamanında gerçekleştirmektedir. Ekonomi paketini incelediğimizde istihdamın ve genelde sosyal hayatın öncelik kazandığını da vurgulamak isteriz. Bu anlamda sadece bir sektöre veya bölgeye değil, tüm Türkiye’yi kapsayan kararlar alınmıştır.



Birçok kesimin beklediği ve deniz taşımacılığı firmalarımız için de çok önemli destekler, daha paketin ilk maddesinde yer almıştır. Öyle ki işletme kesiminin giderlerinde önemli pay oluşturan muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi firmalara önemli bir nefes verecektir."



- "İhracatçımıza stok finansmanı desteği de ayrıca verilecek"



Tamer Kıran, denizcilik firmaları için çok önemli diğer bir desteğin de finansman giderlerine ilişkin açıklanan tedbirler olduğunu ifade ederek, "Kovid-19 salgınından etkilenen firmaların kredi anapara ve faizlerinin ödemeleri 3 ay ötelenecek ve finansman desteği de sağlanabilecektir. İhracatçımıza stok finansmanı desteği de ayrıca verilecektir. Sektörümüzde Kredi Garanti Kullanım Fonu (KGF) kullanımı ile bugüne kadar imkan sağlayan firmalarımız mevcuttu. Şimdi KGF’nin limitinin artırılması ile daha fazla finansman temini söz konusu olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İstihdamdaki sürekliliği, denizcilik sektörünün "olmazsa olmazlarından" diye niteleyen Kıran, bu açıdan 2 aylık telafi süresinin 4 aya çıkarılmasının çok olumlu değerlendirildiğini belirtti.

Kıran, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dünya ticareti ve Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 90’a yakını deniz yolları ile taşınmakta olup, küresel tedarik zincirinin aksama veya değişmesi ihtimalleri, denizcilik firmalarımızı doğrudan olumsuz etkileyebilmektedir. Öyle ki Ekonomi Paketinde bu husus özel bir madde olarak belirlenmiş, ilgili tedbirlerin dinamik olarak alınacağı ortaya konulmuştur.



Merkez Bankasının son 7 ayda faizleri radikal kararlar ile indirmesi ve son durumda yüzde 9,75’e getirmesi, ekonomimizdeki olumlu gelişmelerde önemli rolü olmuştur. Mevcut aşamada artık halen birçok bankanın uyguladığı yüksek faiz oranlarının da hızla aşağı indirilmesini mevcut atmosferde arzulamaktayız."

Kaynak: AA