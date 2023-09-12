İmece usulü mevlit ve hatim

Manisa ve Balıkesir'de gönüllü vatandaşların imece usulü başlattığı mevlit ve hatim programları ile her yıl ebediyete intikal eden yüzlerce insan için hatimler okunuyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
İmece usulü mevlit ve hatim

Manisa ve Balıkesir'de gönüllü vatandaşların imece usulü başlattığı mevlit ve hatim programları ile her yıl ebediyete intikal eden yüzlerce insan için hatimler okunuyor.

İlki 2016 yılında Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Mustafa-Derya Arslan sorumluluğunda yapılan ve geleneksel hale gelen mevlid-i şerif programının 7'ncisi Manisa'da Mehmet-Bahriye Çetinkaya çiftinin sorumluluğunda düzenlenecek. Bin 435 kişi için okunacak 120 hatimin duası ise 16 Eylül Cumartesi günü öğle namazı öncesinde tarihi Muradiye Camii'nde gerçekleştirilecek.

Manisa ve Balıkesirli vatandaşların imece usulü başlattığı hatim ve mevlid-i şerif programları geleneksel hale geldi. İlki 2016 yılında Mustafa-Derya Arslan sorumluluğunda, vefat eden 250 kişi için 10 hatim ile Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Şevki Çetinkaya'nın evinde okunan mevlid-i şerif programlarında, 2017 yılında Arif-Ummuhan Kumru sorumluluğunda vefat eden 375 kişi için 15 hatim Balıkesir'in Edremit ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde okundu. 2018 yılında Orhan-Hanife-Nerrin-Ali-Sevinç-Erkan sorumluluğunda vefat eden 400 kişi için okunan 20 hatimin mevlidi Manisa'nın Soma ilçesine bağı Küçük Avdan Mahallesi'nde gerçekleştirildi. 2019 yılında Dursun-Ayşe-Halil-Kazım Balkan sorumluluğunda vefat eden 450 kişi için 25 hatim Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Karacalar Çalı Mahallesi'nde mevlit programı yapılırken, 2020 yılında pandemi dolayısıyla program yapılamadı. 2021 yılında İzzet-Safire-Musa Koçer sorumluluğunda vefat eden 450 kişi için 25 hatimin mevlidi Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Karacalar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Her yıl artarak devam eden imece usulü hatim ve mevlit programında geçtiğimiz yıl Mustafa Derya Arslan sorumluluğunda, vefat eden bin 125 kişi için 52 hatimin mevlidi Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yapıldı.

Bu yıl Manisa ev sahipliği yapıyor

Geride kalan 6 yıl içinde 3 bin 50 kişi için 147 hatim okunurken hatim dualarında yakınları vefat eden ve hatim okutulan kişilerin katkılarıyla yemek programı düzenlendi. Geleneksel hale gelen programın bu yıl 7'ncisi ise Manisa'da gerçekleştirilecek. Mehmet-Bahriye Çetinkaya çiftinin sorumluluğunda 16 Eylül Cumartesi günü öğle namazı öncesinde düzenlenecek olan mevlit programında bin 435 kişi için okunan 120 hatimin duası tarihi Muradiye Camii'nde gerçekleştirilecek. Muradiye Camii'ndeki programın ardından katılımcılara Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül'ün lokantasında yemek ikramında bulunulacak.

Mevlit programının 8'incisi ise Dursun-Elif Çetinkaya sorumluluğunda 28 Eylül 2024 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleştirilecek.

İmece usulü mevlit ve hatim

İmece usulü mevlit ve hatim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Son Haberler
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun tanıtımı yapıldı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun tanıtımı yapıldı
Başkan Ceritoğlu Sengel’den gıda dayanışması çağrısı
Başkan Ceritoğlu Sengel’den gıda dayanışması çağrısı
Farklı milletlerden çok sayıda öğrenci aynı çatı altında bir araya geldi
Farklı milletlerden çok sayıda öğrenci aynı çatı altında bir araya geldi
YKS ek tercih süreci başladı
YKS ek tercih süreci başladı
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!