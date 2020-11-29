Yurt dışından daha uygun fiyatlı telefon almak isteyenlerin karşılaştığı bir sorun olan IMEI kaydı, yurt içinde telefonun kullanıma kapanmasına neden oluyor. Alınan telefonu aramalara açtırabilmek amacıyla yeni bir IMEI kaydının olıuşturulması işlemi ise, Resmi Gazete'de yayımlanan son kararla bin 838 liradan 2 bin 6 liraya yükseltildi.

Ufuk Tufan'ın haberine göre, 2018 yılının başlarında IMEI kayıt ücreti 170,70 TL idi. Fakat 2018 yılının son aylarında yapılan zam sonrası bu bedel 618 TL'ye kadar yükseltildi. Zamlar 2019 ve 2020 yıllarında da devam etti. IMEI kayıt ücreti önce bin 500 TL'ye sonrasında ise bin 838 TL'ye çıktı. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranı, 2021 yılında IMEI kayıt ücretlerine gelecek olan zammı ortaya çıkardı.

Buna göre yurt dışından alınan akıllı telefonların IMEI kayıtlarına yüzde 9,11 oranında zam yapıldı. Böylece yeniden değerleme oranında belirlenen bedel 2 bin 6 TL oldu. Ancak buradaki tek konu IMEI kayıt ücreti değil, MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ve pasaport ücretleri de aynı oranda zamlandı diyebiliriz.

IMEI KAYDI NEDİR?

Bir kişi yurt dışından telefon aldıysa, bunu ülkemizde kullanabilmesi için cihazın BTK tarafından kayda alınması gerekiyor. Bu kayıt işlemine ise IMEI kaydı deniyor. Bu kaydın yapılması karşılığında da tüketiciden belirli bir bedel isteniyor.