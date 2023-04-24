İmei Kayıt Ücretleri! Kayıt Ücretleri Nereye Yatırılır! Yatırılmazsa Ne Olur

Her cep telefonunun bir İmei kaydı bulunur. Yurtdışından cep telefonu getirdiğiniz zaman vergisini ödemeniz gerekir. Bunun için de İmei kaydını yaptırmanız ve ödemenizi ilgili birimlere yapmanız yeterli olacaktır. İmei kayıt ücreti ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini haberimizin detayında bulabilirsiniz.

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İmei Kayıt Ücretleri! Kayıt Ücretleri Nereye Yatırılır! Yatırılmazsa Ne Olur

İmei kaydı daha çok yurtdışı üzerinden satın alınmış olan herhangi markalı akıllı cep telefonlarının İmei kayıt bedelinin ödenmesidir. Yurt dışından alınmış olan ürünlerin ülkemizde kullanılması için gerekli olan izinleri ya da belgeleri kapsar. Bu işleme İmei kaydı adı veriliyor. Bu durum daha çok mobil cihazlar için geçerli olan bir durum olur.

İmei Kayıt Ücretleri

İmei kayıt bedelleri her yıl düzenli olarak güncelleniyor. Bu bakımdan 2023 İmei kayıt ücretleri çok iyi düzeyde takip etmeniz gerekir. Çünkü söz konusu tarife ücretleri yurt geneliyle yurtdışı arasında farklılık gösterir. Bu bakımdan 2023 yılı yurtdışı üzerinde telefon kayıt bedeli yaklaşık olarak %123 zamlanarak 6 bin 91 TL oldu. İmei kayıt bedelleri bir önceki yılda ise 2 bin 732 TL oranındaydı.

İmei Kaydında Dikkat Edilecekler

İmei kaydında dikkat edilmesi gereken birçok ayrıntılar bulunuyor. İlk olarak söz konusu mobil cihazın yurtdışı üzerinden Türkiye’ye getirildiği kesin olarak bildirilmelidir. Bununla birlikte getirilen mobil cihazın İmei numarası hakkında sadece yetkili resmi birim olan BDK kurumuna gerekli ön bilgiler verilmelidir. Bu işlem yapılmadan getirilen mobil cihazın Türkiye’nin herhangi bölgesinden aktif şekilde kullanılması söz konusu değildir. Bununla birlikte birçok mobil cihaz kullanıcılarının yaşadığı sorun gibi sizler de yurtiçi üzerinden satın aldığınız ve İmei kaydı olmayan mobil cihazınızın İmei kaydını oluşturmak için mutlaka ilgili resmi birime başvurmanız gerekir.

İMEİ Süresi Dolan Telefon Ne Olur?

Birçok kullanıcılar tarafından İmei süresi dolan mobil cihazlar ne olur konusunda detaylı olarak bilgi almak istiyor. İmei kaydı resmi kurum üzerinden güncel ücretlendirmeler yapılarak uygulanır. İMEİ süresi 120 günde doluyor ve bu durumda yapılması gerekenler oldukça basittir. Bu süreç tamamlandığında mobil telefondan Servis Yok uyarısı veriliyor. Bu kapsamda İMEİ türüne fiziksel sim olarak giriş yapın. Tabi ki yukarıda vurguladığımız üzere cihazın kaydı için ülkeye giriş yapmanız şarttır. İmei kaydı yaptırılmayan telefonların klonlanmış İmeileri 120 gün sonunda otomatik olarak kapatılacaktır. Bununla birlikte İmei kaydının yaptırılması artık yasalar doğrultusunda zorunlu hale getirilmiştir. Bu bakımdan yurtdışından getirdiğiniz herhangi bir mobil telefonunuzun İmei kaydını mutlaka yaptırmanız tavsiye ediliyor.

İMEİ Kaydı Ücreti Nereye Yatırılır?

Yabancı ülke üzerinden satın alınan mobil cihazın İmei kaydı bedelini zorlanmadan yatırabilirsiniz. Bu işlemde ilk olarak e-devlet üzerinden işlem açmanız gerekir. Bu nedenle ilk olarak en yakın PTT şubesi üzerinden bir E-devlet şifresi satın almanız gerekir. Bankalar üzerinden de online olarak işlemlerinizi yapabilirsiniz.

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