IMF’den yeni bir kriz uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Kristalina Georgieva olası bir uluslararası kriz uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Kristalina Georgieva, dünyayı yeni bir küresel ekonomik krizin beklediği uyarısı yaptı. Finans sektöründeki eşitsizlik ve istikrarsızlığın yayılmasına bağlı olarak yeni bir büyük buhranın kapıda olduğunu iddia etti. Georgieva, son 20 yılda ülkeler arasındaki eşitsizliğin küresel olarak azaldığını, ancak ülkelerdeki iç eşitsizliğin pek çok ekonomik parite üzerinden artmaya devam ettiğini belirtti. Büyük Britanya'da, en zengin yüzde 10'luk topluluğun, ülkedeki en yoksulların elinde bulunan toplam servetin yüzde 50'sinden daha fazlasını kontrol ettiğini de bu duruma örnek olarak gösteren IMF direktörü, büyük ölçüde gelir ve servet eşitsizliğinin tarih boyunca rekor seviyelere ulaştığının OECD tarafından da gözlenmekte olduğunu belirtti.

Georgieva, Washington'daki Petersen Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "Bir bakıma endişe verici bu eğilim bize 20'nci yüzyılın ilk bölümünü (büyük buhran) dönemini hatırlatıyor. Teknoloji ve entegrasyonun birleşik güçleri ilk altın çağına, mutlu yirmili yıllara ve nihayet finansal felakete neden olmuştu" hatırlatmasını yaptı.

ABD'de 19'uncu yüzyılın sonundaki ekonomik ve demografik patlama dönemlerine Altın Çağ deniyordu. İç savaştan sonra başlayan mutlu yirmili yıllar daha sonra yerini büyük ekonomik buhranlara, ardından da dünya savaşlarına sürükledi.

Kaynak: İHA