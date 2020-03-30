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IMF/Thomsen: Türkiye ve Rusya IMF'den yardım istemedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Türkiye ve Rusya'nın IMF'den yardım isteyen ülkeler arasında yer almadığını açıkladı.

IMF/Thomsen: Türkiye ve Rusya IMF'den yardım istemedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Türkiye ve Rusya'nın IMF'den yardım isteyen ülkeler arasında yer almadığını açıkladı.

Thomsen, IMF web sitesinde yer alan blog yazısında, "Euro bölgesi liderlerinin euroyu istikrara kavuşturmak için gerekenleri yapma konusundaki kararlılığı hafife alınmamalı" dedi.

IMF, Covid-19 salgınına karşı güçlü bir bölgesel tepki için euro bölgesinin mali kurallarının gevşetilmesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan desteğin kritik olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: DHA




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