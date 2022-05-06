İmge için "Bir cacık olmaz" demişti! Eşcinsel milli voleybolcu Ebrar Karakurt aşkı başka kadında buldu! Oyuncu sevgilisi nispet yaparcasına paylaştı! Milli voleybolcu Ebrar Karakurt eski sevgilisi İmge'den ayrıldıktan sonra göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Son olarak İmge için "Bir cacık olmaz" diyen Ebrar Karakurt, yeni bir aşka yelken açtı.

1 14 Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki başarısıyla tanınan Ebrar Karakurt özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.