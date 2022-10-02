İmitasyon Takı İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İmitasyon Takı İmalatçısı görev tanımı nedir, İmitasyon Takı İmalatçısı ne iş yapar, İmitasyon Takı İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İmitasyon Takı İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İmitasyon Takı İmalatçısı Tanımı;

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İmitasyon Takı İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İmitasyon Takı İmalatçısı Maaşları

İmitasyon Takı İmalatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İmitasyon Takı İmalatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İmitasyon Takı İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.08

Meslek Adı :

İmitasyon Takı İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yarı değerli veya değersiz hazır malzemelerden kullanılabilir süs ve takı tasarlayıp üreten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İmitasyon Takı İmalatçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Takı tasarımı için araştırma yapmak,

b) Özgün takı modelleri geliştirmek,

c) Takı parçasını delerek kesmek,

d) Tel ve levhayı şekillendirerek takı yapmak,

e) Örme ve düğüm tekniklerini kullanarak takı yamak,

f) Misinalı takılar yapmak,

g) Çivi ve tel ile takı yapmak,

h) Ürünü teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yapmak.

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