Imızganma ne demek, TDK'ya göre Imızganma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Imızganma ne demek? Imızganma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ımızganma kelimesi. Peki ımızganma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ımızganma nedir, ımızganma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

IMIZGANMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Imızganma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ımızganma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Imızganmak işi

