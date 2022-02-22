İmlik ne demek, TDK'ya göre İmlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İmlik ne demek? İmlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi imlik kelimesi. Peki imlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre imlik nedir, imlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İMLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İmlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre imlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kitap sayfaları arasına konulan ve okunan yeri belirlemekte kullanılan ince, uzun karton parçası

