İmmoral ne demek, TDK'ya göre İmmoral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İmmoral ne demek? İmmoral TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi immoral kelimesi. Peki immoral ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre immoral nedir, immoral kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İMMORAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İmmoral kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İmmoral kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre immoral kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Töretanımaz

