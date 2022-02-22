İmmünolojist ne demek, TDK'ya göre İmmünolojist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İmmünolojist ne demek? İmmünolojist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi immünolojist kelimesi. Peki immünolojist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre immünolojist nedir, immünolojist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İMMÜNOLOJİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İmmünolojist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İmmünolojist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre immünolojist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağışıklık bilimci

