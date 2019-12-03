Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA: 3-1
Imoco Volley Conegliano: De Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill, De Gennaro (L), Botezat, Geerties.
Salon: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Sumie Myoi, Ziling Wang
Imoco Volley Conegliano: De Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill, De Gennaro (L), Botezat, Geerties.
Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin, Simge (L), Hande, Gamze.
Setler: 3-1 (25-20, 25-22, 22-25, 25-21)
Süre: 114 dakika (24, 26, 35, 29)
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu birinci maçında Imoco Volley Conegliano ile oynayan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede Yasemin Güveli'nin sayılarıyla ritim bulan Eczacıbaşı VitrA, iyi bir defans performans sergilemesine rağmen heyecan dolu ilk seti 25-20 kaybetti.
Turuncu beyazlılar, ikinci sette kaptan Yeon Koung Kim'in hücumlarıyla teknik molaya 16-12 önde girse de, seti 25-22 kaybetti.
Üçüncü sette Tijana Boskovic'in hücumları ve servisleriyle teknik molaya 16-14 önde giren Eczacıbaşı VitrA ekibi, oyunda kontrolü ele geçirerek seti 25-22 kazandı.
Maçta dengeleri tekrar ele geçiren İtalyan ekip, dördüncü seti 25-21 kazanarak maçı 3-1 sonlandırdı.
Turuncu beyazlılar, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 12:00'de Itambe Minas ile karşılaşacak.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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