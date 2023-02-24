İmran Bilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmran Bilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmran Bilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmran Bilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmran Bilic 18 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Imran Bilić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmran Bilic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İmran Bilic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İmran Bilic'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İmran Bilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmran Bilic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmran Bilic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmran Bilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2019 yılında NK Podgrmec

1 Temmuz 2021 yılında FK Krupa

16 Ağustos 2022 yılında J. Bihac

İmran Bilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmran Bilic şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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