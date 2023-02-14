İmran Bunjaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmran Bunjaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İmran Bunjaku kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İmran Bunjaku ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İmran Bunjaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmran Bunjaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İmran Bunjaku

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmran Bunjaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmran Bunjaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmran Bunjaku 18 Ekim 1992 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmran Bunjaku Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İmran Bunjaku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İmran Bunjaku'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İmran Bunjakuboyu ve yaşı kaç

İmran Bunjaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İmran Bunjaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İmran Bunjaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmran Bunjaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2010 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2013 yılında Grasshoppers

5 Şubat 2015 yılında FC Schaffhausen

26 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Grasshoppers

30 Ağu 2021 yılında FC Aarau

30 Haziran 2022 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2022 yılında FC Aarau

İmran Bunjaku kimdir

İmran Bunjaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmran Bunjaku şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grasshopper Club Zürich

İmran Bunjaku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İmran Bunjaku nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Lucas Pos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Pos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Pos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Pos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lavdrim Hajrulahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lavdrim Hajrulahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lavdrim Hajrulahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lavdrim Hajrulahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tristan Zesiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Zesiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tristan Zesiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Zesiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Steffen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Steffen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?