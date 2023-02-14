İmran Bunjaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmran Bunjaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmran Bunjaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmran Bunjaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmran Bunjaku 18 Ekim 1992 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmran Bunjaku Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İmran Bunjaku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İmran Bunjaku'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İmran Bunjaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İmran Bunjaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmran Bunjaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmran Bunjaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2010 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2013 yılında Grasshoppers

5 Şubat 2015 yılında FC Schaffhausen

26 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Grasshoppers

30 Ağu 2021 yılında FC Aarau

30 Haziran 2022 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2022 yılında FC Aarau

İmran Bunjaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmran Bunjaku şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İmran Bunjaku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grasshopper Club Zürich

Arnavutluk U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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