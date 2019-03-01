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  3. İmran Han, Hindistan’la yaşanan gerilim hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayacağını açıkladı.

İmran Han, Hindistan’la yaşanan gerilim hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayacağını açıkladı.

IHAAW145732-SIY/28-02-2019 - Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la yaşanan gerilim hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı.

İmran Han, Hindistan’la yaşanan gerilim hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayacağını açıkladı.

IHAAW145732-SIY/28-02-2019 - Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la yaşanan gerilim hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını açıkladı. 28.02.2019 14:57:32 TSI NNNN


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