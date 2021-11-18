Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı haberi sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile duyurdu. Bu kapsamda İmran Kılıç kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | İmran Kılıç neden öldü? sorularının yantıı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

İMRAN KILIÇ KİMDİR? NERELİ?

İmran Kılıç, 1957 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve İmam-Hatip Lisesini aynı ilde bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul’da yaptı.

Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müftüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürdü, yurtdışı görevlerinde bulundu. Birçok gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayınlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı. İmran Kılıç, evli ve üç çocuk babasıydı.

İmran Kılıç, AK Parti 27. dönem Kahramanmaraş milletvekili olarak parlamentoda görev yapıyordu.

İMRAN KILIÇ KAÇ YAŞINDAYDI?

İmran Kılıç, 18 Kasım Perşembe günü hayatını kaybetti. Kılıç, 64 yaşındaydı.

İMRAN KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

İmran Kılıç'ın ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda İmran Kılıç'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."