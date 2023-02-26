İmran Oulad Omar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmran Oulad Omar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmran Oulad Omar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmran Oulad Omar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmran Oulad Omar 11 Aralık 1997 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.Gerçek adı da عمران ولاد عمر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmran Oulad Omar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İmran Oulad Omar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İmran Oulad Omar'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İmran Oulad Omar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmran Oulad Omar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmran Oulad Omar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmran Oulad Omar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında DCG Alt.

1 Temmuz 2013 yılında DWS Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2015 yılında Zeeburgia U19

1 Temmuz 2016 yılında Achilles U21

1 Ocak 2017 yılında Achilles '29

28 Şubat 2018 yılında AS Trencin

6 Ağustos 2018 yılında FC Den Bosch

18 Temmuz 2019 yılında Ac. Clinceni

28 Şubat 2020 yılında FC Locomotive

14 Şubat 2022 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Tbilisi

İmran Oulad Omar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmran Oulad Omar şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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DWS Amsterdam (2004-2012), DCG (2012-2013), DWS Amsterdam (2013-2014), sc Heerenveen (2014-2015), Zeeburgia (2015-2016)

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