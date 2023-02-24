İmran Redeepagi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmran Redeepagi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmran Redeepagi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İmran Redeepagi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İmran Redeepagi 19 Şubat 2007 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İmran Redeepagi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Berane II futbol takımında oynamaktadır. FK Berane II takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İmran Redeepagi'nin FK Berane II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İmran Redeepagi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İmran Redeepagi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İmran Redeepagi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İmran Redeepagi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2023 yılında FK Berane II

İmran Redeepagi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İmran Redeepagi şuan FK Berane II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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