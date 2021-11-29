İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti! Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ölüm haberini duyurdu
Sivas İmralı'da meydana gelen kazada içinde İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da olduğu 4 kişi ağır yaralanmıştı. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kaza sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl İmranlı'da kaza yaptı.
İlk gelen bilgilere göre kazada 4 ağır yaralı olduğu tespit edildi. İlçeden ve ilden ekipler kaza bölgesine ulaşmak için harekete geçmişti. Öğrenilen son bilgilere göre İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi...
MİLLETVEKİLİ ULAŞ KARASU AÇIKLADI
Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu twitter hesabından ölüm haberini paylaştı...
Çok üzgünüz.— Ulaş Karasu (@ulasskarasu) November 29, 2021
İmranlı Belediye Başkanımız Murat Açıl’ı geçirdiği trafik kazası sonucu maalesef kaybettik.
Partimizin, Sivas’ın ve İmranlı’nın başı sağolsun. pic.twitter.com/90JLldGysn