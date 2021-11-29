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  3. İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti! Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ölüm haberini duyurdu

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti! Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ölüm haberini duyurdu

Sivas İmralı'da meydana gelen kazada içinde İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da olduğu 4 kişi ağır yaralanmıştı. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kaza sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti! Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ölüm haberini duyurdu

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl İmranlı'da kaza yaptı.

İlk gelen bilgilere göre kazada 4 ağır yaralı olduğu tespit edildi. İlçeden ve ilden ekipler kaza bölgesine ulaşmak için harekete geçmişti. Öğrenilen son bilgilere göre İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi...

MİLLETVEKİLİ ULAŞ KARASU AÇIKLADI

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu twitter hesabından ölüm haberini paylaştı...

 

 

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