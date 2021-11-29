İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı, 4 ağır yaralı! Sivas Valisi Salih Ayhan kazaya ilişkin açıklama yaptı!
İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl İmranlı'da kaza yaptı. İlk gelen bilgilere göre kazada 4 ağır yaralı olduğu tespit edildi. İlçeden ve ilden ekipler kaza bölgesine ulaşmak için harekete geçti. Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı Twitter'dan kazaya ilişkin bilgi verdi.
İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl İmranlı'da kaza yaptı.
İlk gelen bilgilere göre kazada 4 ağır yaralı olduğu tespit edildi. İlçeden ve ilden ekipler kaza bölgesine ulaşmak için harekete geçti.
SİVAS VALİSİ SALİH AYHAN BİLGİ VERDİ
Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı Twitter'dan kazaya ilişkin bilgi verdi. Vali Ayhan, İmranlı’ya 10 kilometre kala iki aracın çarpışmasıyla 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiğini söyledi. Yaralılar arasında Belediye Başkanı Açıl'ın da bulunduğunu söyleyen Ayhan, olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını ifade etti. Gelişmelerin takip edildiğini söyledi.
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