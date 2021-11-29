İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı, 4 ağır yaralı! Sivas Valisi Salih Ayhan kazaya ilişkin açıklama yaptı! İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl İmranlı'da kaza yaptı. İlk gelen bilgilere göre kazada 4 ağır yaralı olduğu tespit edildi. İlçeden ve ilden ekipler kaza bölgesine ulaşmak için harekete geçti. Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı Twitter'dan kazaya ilişkin bilgi verdi.

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