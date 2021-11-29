İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Açıl'a ne oldu, son durumu ne?İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı, 4 ağır yaralı! Sivas Valisi Salih Ayhan kazaya ilişkin açıklama yaptı!Petkimspor - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Galatasaray NEF - Beşiktaş Icyrpex basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?AK Parti Kurucu Üyesi Dr. İsmet Uçma, Tuzla Kitap Fuarı’nda AnıldıGönül Dağı 41. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm Youtube izleOmicron varyantı belirtileri nelerdir 2021? | Omicron nedir, bulaşıcı mı 2021?Elkızı 6. bölüm full, tek parça izle | Elkızı son bölüm izleKardeşlerim 30. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izleSerbest piyasa güncel fındık fiyatları 2021 | Düzce fındık fiyatları 2021
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  3. İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı, 4 ağır yaralı! Sivas Valisi Salih Ayhan kazaya ilişkin açıklama yaptı!

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı, 4 ağır yaralı! Sivas Valisi Salih Ayhan kazaya ilişkin açıklama yaptı!

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl İmranlı'da kaza yaptı. İlk gelen bilgilere göre kazada 4 ağır yaralı olduğu tespit edildi. İlçeden ve ilden ekipler kaza bölgesine ulaşmak için harekete geçti. Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı Twitter'dan kazaya ilişkin bilgi verdi.

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı, 4 ağır yaralı! Sivas Valisi Salih Ayhan kazaya ilişkin açıklama yaptı!

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl İmranlı'da kaza yaptı.

İlk gelen bilgilere göre kazada 4 ağır yaralı olduğu tespit edildi. İlçeden ve ilden ekipler kaza bölgesine ulaşmak için harekete geçti.

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı, 5 ağır yaralı! Sivas Valisi Salih Ayhan kazaya ilişkin açıklama yaptı!

SİVAS VALİSİ SALİH AYHAN BİLGİ VERDİ

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı Twitter'dan kazaya ilişkin bilgi verdi. Vali Ayhan, İmranlı’ya 10 kilometre kala iki aracın çarpışmasıyla 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiğini söyledi. Yaralılar arasında Belediye Başkanı Açıl'ın da bulunduğunu söyleyen Ayhan, olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını ifade etti. Gelişmelerin takip edildiğini söyledi.

{TITLE_STRIP}İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Açıl'a ne oldu, son durumu ne?

 

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