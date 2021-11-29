Son dakika haberi ile İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın trafik kazası geçirdiği haberleri duyuldu. Bunun üzerine ise internet arama motorlarında İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Açıl'a ne oldu, son durumu ne? Soruları araştırılmaya başladı. Cevaplar haberimizde...

İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI MURAT AÇIL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sivas İmranlı'da dünyaya gelen Murat Açıl, 6 yaşına kadar İmranlı’da yaşamış ve daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınmıştır. 2 erkek 4 kız olmak üzere 6 çocuk sahibi olan Açıl, lise ve üniversite eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Açıl, Yerel Yönetimler önlisans ve Uluslararası İlişkiler lisans bölümlerinden mezundur.

Uzun yıllar boyunca plastik sektöründe uluslararası beyaz eşya firmalarına üretim yaptığı bilinen Açıl, eğitim sektörüne de 5 yıla yakın görev almıştır. Açıl, üniversitelerde kişisel gelişim, mülakat teknikleri, girişimcilik ve çalışma hayatında başarının yolları vb. gibi çeşitli konularda sunum ve seminerler vermiştir.

İMSİYAD (İmranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği) başkanlığı yaptıktan sonra SİVGİAD(Sivaslı Girişimci İş Adamları Derneği) kurucu ve onursal başkanı olarak devam etmiştir.

1948 yılında ilçe olan İmranlı’da 2019 yerel seçimlerde belediye başkanı olarak seçilmiştir. İlçede yaptığı yenilikler ve kattığı değerlerle kısa sürede ilçeyi değiştirme çalışmalarını başlatmıştır.

Spor, sanat ve edebiyatla yakından ilgilenip aynı zamanda Fenerbahçe Kongre üyesidir.

İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI MURAT AÇIL'A NE OLDU, SON DURUMU NE?

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın görev yaptığı İmranlı'da bir trafik kazası geçirdiği bilgisine ulaşıldı. İlk gelen bilgilere göre kazada 5 kişinin ağır yaralandığı tespit edildi. İlçeden ve ilden ekipler kaza bölgesine ulaşmak için harekete geçti.

Kazanın ardından Murat Açıl'ın ağır yaralı isimler arasında olup olmadığı ise bilinmiyor. Sağlık ekipleri Açıl'ın durumu hakkında henüz net bir açıklamada bulunmadı.