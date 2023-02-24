İmre Polyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İmre Polyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İmre Polyak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İmre Polyak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İmre Polyak 5 Temmuz 2004 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Polyák Imre Kristóf şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İmre Polyak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İmre Polyak'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İmre Polyak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İmre Polyak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ağustos 2018 yılında Fehérvár Alt.
31 Temmuz 2020 yılında Honvéd U17
1 Ocak 2021 yılında Honvéd U19
1 Ocak 2022 yılında Honvéd II
24 Ocak 2023 yılında Kecskemét
İmre Polyak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İmre Polyak şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.
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İmre Polyak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Macaristan U16 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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